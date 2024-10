Kui algajad koomikud end proovile panevad: „Ühe korra käisin, no väga õudne oli!“

Kogenud koomikute jaoks on see trenn. Saab järgi proovida: kas mõni nali töötab või ei tööta, kas vajab lihvimist.

„Kui sa tuled selle mõttega, et nägin neid tüüpe Vene kultuurikeskuse laval, nüüd lähme...“ ütleb Popov ja täiendab: „Siis sa nutad pärast. Peadki nutma! Inimesed teevad keldris trenni.“

„Osal inimestest on ootused – tulen heale sõule,“ lisab Vaida. „Seda ta ei ole. Peabki olema rabe, käima üles-alla. See on kogu asja võlu.“