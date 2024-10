Ühe sellise arvamuse lasi ükspäev lendu paavst Franciscus, Rooma-Katoliku Kiriku pea. Ta ütles ühes intervjuus, et Ukraina peaks tõstma valge lipu ja pidama läbirääkimisi sõja lõpetamiseks Venemaaga. See arvamus oli sõnastatud nii eluvõõralt, et paavsti sõnadest jäi ühemõtteline mulje, nagu peaks Ukraina kui väiksem Venemaale kui suuremale alla andma ja kurjus peaks võitma.