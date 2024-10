Tartu superstaar Marco Tasane: selle aasta videotest on kõige paremini läinud Kaja Kallase paroodial

Marco viibib sel nädalal pikemalt pealinnas tänu siin toimuvale Tallinn Fashion Weekile.

„Kui sa Tartus väga kaua oled, siis jääb provintsilõhn pisut külge,“ ütleb glamuuri kõrgelt hindav Tasane.

Oma muusikukarjääri seisust rääkides kostab Marco, et kevadel oli esinemisi rohkem, suvel võinuks neid rohkem olla, aga ta kahtlustab, et rahval on praegu raha vähe.

„Kuigi ma olen tegelikult ju odav, aga nad üritavad tingida,“ ütleb Marco. „Ega ma väga odavalt ka Tallinna [esinema] ei tule. Tartus võib [odavamalt esineda]. Aga me saame hakkama, sest tellimusi veel on.“

Oma tänavu ilmunud lugude ja videote kohta kõneleb artist, et paljud neist said välja antud ilma suurema mõtteta:„Ainult selle mõttega, et palun vaadake, ma veel elan!“

Marco lisab: „Sellel aastal on kõige paremini läinud peale Kaja Kallase video (tänavu talvel ilmunud pala „Kaja“). Paroodia temast. Sellel oli päris palju vaatamisi Facebookis ja sain päris soojad sõnad.“

Enda muusikaartistitee algusest jutustab Marco, et aastal 2010 soovitas üks noor DJ tal laulma hakata. „Ma ütlesin: „Issand, ma ei ole Koit Toome ju! Mis mõttes!“ Tegelikult olen ma selline inimene, kes on mugavustsoonis meeleldi. Ja kuna ma olin siis strippar, mõtlesin, et see [kui lauljaks hakkan] on õudne – mind hakatakse tomatitega loopima!

Siis ta ütles, et teeme video ka, ja see oli hitt.“

NB! Saatejuht Raul Saaremets mängib kriitikutele kogemata ette Kitty Florentine’i lugu, mis ilmus juba jaanuarikuus. Tal oli küll plaanis mängida Kitty värsket lugu „Reprise“, aga kuna seda tema kasutataval striimiplatvormil polnud veel üleval, võttis sealt ettemängimiseks kõige värskema ehk jaanuaris ilmunud pala. Et kriitikutel jaanuarikuine lugu pähe pole kulunud, suhtusid nad ette mängitud palasse kui uude.

