Andrei Hvostov miljonite lemmiku Harari uuest raamatust: „Rumalamaks ei jää, targemaks ka eriti ei saa. Ärevamaks lähete küll“

Harari uusimat teost lugedes võite jõuda päris kiiresti kahtluseni, et 1) Harari on muutunud omaette brändiks ning tulenevalt turumajanduslikust loogikast peab see bränd aeg-ajalt ereda komeedina taevavõlvil särama, 2) erinevalt esimesest säramisest ehk raamatust „Sapiens. Inimkonna lühiajalugu“, inglise keeles ilmunud 2014. aastal, on praegune lend tuhmivõitu, ja mis kõige häirivam, 3) autor Harari, kes hoiatab meid tehisaru ja tema algoritmide eest, on kõne all oleva raamatu komponeerimisel ise kasutanud sedasama tehisaru.