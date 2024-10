Suur satelliidianalüüs. Mis toimub Putini sõjaväebaasides Eesti piiri taga ja kui suurt ohtu nad meile tegelikult kujutavad

Venelastel on Balti riikide ja Poola piiride taga hulk sõjaväebaase, mida sõda Ukrainas on küll tühjendanud, kuid värsked satelliidipildid näitavad mitmetes baasides taristu kiiret arendamist. Putini sõjaväereform paisutab just meie piiri taga olevad üksused mitmekordseks.