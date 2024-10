Teadusnõunik peab istuma ministri kõrval

Arusaam sellest, et halbade lähteandmete põhjal sünnivad halvad otsused, on Eestis ammu olemas. Süsteemselt hakati 2011. aastal astuma samme selleks, et riigi parimate ekspertide teadmised oleks ministeeriumites alati käeulatuses. Eesti Teadusagentuur algatas pilootprojekti teadusnõunike toomiseks valitud ministeeriumitesse. Projekt oli edukas: leiti, et nõunikest on kasu, ja otsustati luua nende võrgustik ning tuua nad kõikidesse ministeeriumitesse. Eek meenutab, et alguses tuli ministeeriumeid meelitada ning nõnda maksis teadusagentuur Euroopa Liidu abiga algusajal nõunikele palka ise.

GIGO (garbage in, garbage out elik rämps sisse, rämps välja) on informaatikast käibele läinud väljend, mis viitab, et kui institutsioon teeb otsuseid vigase, ebatäpse või valesti tõlgendatud teabe põhjal, on tõenäoline, et ka otsused on ebaõnnestunud.

„Mille arvelt siis kokku hoitakse? Üks variant on allikakriitika. Aja ja vaeva kokkuhoiu mõttes tuginetakse kellegi jutule, kes võib-olla on ekspert, aga ei pruugi olla. Ta võib olla enesekindel inimene, aga tal ei ole tõenduspõhist infot,“ ütleb Liina Eek. Sellest võivad tekkida kallutatud otsused, millel on omakorda kaugeleulatuvad tagajärjed, tekitades riigijuhtimises GIGO-efekti.

Tundub, et praeguseks on ühiskonnas kätte jõudnud arvamusliidrite ajastu, kus kuulatakse juhet (poliitilist nõunikku), naabrimeest või kedagi kolmandat, kelle juttu võetakse kriitikavabalt ning kelle väiteid ei kontrollita. Kui see arvamusliider ütleb, et vaktsiinid on halvad, siis nii see tema kuulajate meelest ongi. Erandid ei ole siin ka poliitikud, kel on tavainimesest veel vähem aega ning seega peavad nad olema oma seisukohtade kujundamisel võimalikult efektiivsed.

Info üleküllus on probleemiks ka poliitikakujundajatele, kes lisaks peavad otsuseid tegema kitsas ajaraamis ning kellel pole seega lihtsalt aega, et info päritolusse või tähendusse süveneda. Seetõttu tehakse paljud otsused kitsa ringi arvamuste ja arusaamade põhjal, kaasamata tõenduspõhiseid andmestikke ja neil põhinevaid ekspertarvamusi. Ideaalis peaks igale suuremale otsusele eelnema ekspertide panus, et erinevatest mõjudest aru saada.

Eesti Teadusagentuuri teaduspoliitika valdkonna juhi Liina Eeki sõnul kasvab info hulk eksponentsiaalses tempos: „Kui varem suutis inimene seda hallata ning sai oma arvamuse kujundada, siis tänapäeval ei ole see enam võimalik. Infot on lihtsalt liiga palju. Ei suudeta tuvastada, milline info on tõenduspõhine ja milline näiteks teadlik valeinfo.“

Tiina Randma-Liiv on TalTechi avaliku halduse professor, kes on eksperdiks Euroopa Teadusuuringute Ühiskeskuse (JRC) ja OECD ühistöös valmiva raporti ettevalmistamisel, mis puudutab just nimelt teadmistepõhise poliitika ja teaduse ristumist ning seda, kuidas poliitikakujundajaid ja teadmiste loojaid võimalikult hästi kokku tuua. Tema sõnul on sellel piirid, kui palju poliitikakujundajad teadlaste nõu kuulata saavad, kuna poliitikakujundajatel on otsuste tegemise aluseks erinevad sisendid: inglise keeles on need n-ö kolm i-d: info, huvid (interests – toim) ja institutsioonid.

„Ideaalis on teadusnõunik osa juhtkonnast, mis tagab selle, et teda kuulatakse ning ta osaleb strateegilises planeerimises. Ta koondab kokku ministeeriumi uuringuvajadused. Tema poole saavad pöörduda ülikoolid, kui neis märgatakse, et mingeid trende või nähtusi oleks tarvis uurida. Kõigeks raha ei jagu, kuid siis tulebki nõunikul prioriteete seada ja see poliitikutele maha müüa,“ selgitab Liina Eek. Sellise korralduse puhul tunneks ja kannaks teadusnõunik tehtavate otsuste eest ka vastutust.

Ministeeriumite lõikes on teadusnõunike roll erinev ning väga palju sõltub inimesest endast, kui kõrgele ta sealses hierarhias kerkinud on ja kui palju teda kuulatakse.

Algne skeptitsism on küll asendunud mõistmisega, et teadusnõunikke on vaja, kuid oluline on siin Eeki sõnul seegi, et nad ei oleks ministeeriumites kolmanda järgu ametnikud, vaid reaalselt oluliste otsuste juures ning lähedal ministrile ja kantslerile. Sel juhul on nende nõul ka reaalne mõju ja tulemus.

Aegamisi saabus olukord, kus teadusnõunikud lõimiti orgaaniliselt ministeeriumi tegevustesse ja agentuuri rolliks jäi tegeleda sellega, et nõunike kompetentsi tõsta ning tegevusi koordineerida. Korraldati ühiseid õppereise, arutelusid ja koolitusi. „Huvi on järjest suurenenud ja ministeeriumid näevad nõunikest sündivat kasu ka nüüd, kui nad peavad ise teadusnõunike palgaraha välja käima,“ räägib Eek.

Kolme i raamistik aitab mõista, kuidas poliitika kujuneb. Ideed toovad esile probleemid ja võimalikud lahendused, huvirühmad (interests) püüavad mõjutada otsuseid enda kasuks, ja institutsioonid määravad, kuidas need protsessid läbi viiakse.

„Teaduspõhine sisend on osa informatsioonist. Selle kõrval on erinevate gruppide huvid, poliitikute endi huvid, ideoloogilised tõekspidamised ja väärtused. Lisaks veel avalikkuse surve, seadused ja eelarvest tingitud piirangud. Teadus ei saa depolitiseerida demokraatlikku poliitikakujundamist,“ ütleb Randma-Liiv. Teadlase rolliks on eelkõige pakkuda erapooletut oskusteavet, jättes lõplikud valikud poliitikute teha.

Seega ei ole nii, et teadlaste öeldu ongi see, mida peab üheselt ellu viima hakkama, kuid nende sisend on oluline element kogu poliitikakujundamise protsessis. Praegu see tihti nii ei ole. Poliitikud saavad teadlasi kaasates mitte ainult otsuste kvaliteeti tõsta ja seekaudu määramatust vähendada, vaid ka otsuste legitiimsust suurendada.

Sild teadlaste ja poliitikakujundajate vahel

Randma-Liivi sõnul on oluline, et oma ala ekspertidel oleks võimalik osaleda erinevates poliitika tsükli etappides alates probleemide märkamisest ja teemade päevakorda võtmisest. Teadlastel peaks olema võimalus juhtida poliitikakujundajate tähelepanu probleemidele, mis võivad ühiskonda puudutada või lähitulevikus aktuaalseks saada. Paljudes riikides kasutavad poliitikud ja ametnikud teadlasi selleks, et uusi ideid saada.

„Teine võimalus on teadusliku analüüsiga toetada erinevaid lahendusvõimalusi. Et erinevate valikuvariantide taga oleks poliitikutel ka sõltumatu teaduspõhine analüüs,“ selgitab Randma-Liiv. Kolmas võimalus teadlaste kaasamiseks on nende osalemine poliitikate rakendamise seiramisel ja mõjude hindamisel.

„Teadusnõunike ametikohtade loomine on olnud suur samm edasi, aga kõigis ministeeriumites neid praegu ei ole ning nende tööülesanded ja mõju poliitikakujundamisele on väga erinevad. Teadusnõunikke on aga vaja, et moodustuks sild ametnike, poliitikute ning teadlaste vahel.“