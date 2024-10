Aktsiaselts PlusPlus Capital kommenteerib Ekspressi artiklis esitatud väiteid

Arusaamatuse vältimiseks kinnitab Aktsiaselts PlusPlus Capital, et kõik emiteeritud võlakirjad olid nii 2022. kui ka 2023. aastal ja on ka praegu tagatisega tagatud, mistõttu pole põhjendatud püüda luua kuvandit, justkui oleks see asjaolu kuidagi ebaselge. Tagatisvara väärtuse muutumine ajas ei tähenda, et võlakirjad poleks tagatud. Kõik investorid said enne võlakirjade ostmist tutvuda võlakirjade tingimustega, milles oli muu hulgas selgitatud, millise varaga on võlakirjad tagatud, ja olid seega teadlikud ka võimalusest, et tagatiseks oleva varakogumi väärtus võib ajas muutuda.