Andrei Hvostov: Põhja-Korea sõduritega Ukrainas on ainult kaks lahendust – kangelassurm või vangilaager

Neile ja paljudele teistelegi küsimustele vastamiseks tuleb ennekõike aru saada, mis riik on Põhja-Korea ja kuidas toimib sealne ühiskond. Põhja-Koread peetakse maailma viimaseks stalinistlikuks riigiks, kus repressiivaparaadi võimutsemine on muutnud kogu riigi üheks suureks koonduslaagriks. Niisugune on läänes levinud vaatepunkt.