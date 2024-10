Aasta võimsaim kunstisündmus. Lüüs ja Zolotko sama katuse all

Kahe Eesti kunstniku näitused Kumus on sarnased ja samas erinevad. Mõlemad loovad installatiivse ruumi, kus vaataja on täielikult keskkonna mõju all, ei näpi – loodetavasti – nutitelefoni, mõtleb huvitavaid mõtteid ja väljub sealt valgustununa. Mõlemad kunstnikud on mässajad, sest käivad oma teed ega ole kunagi liiga palju hoolinud parasjagu kehtivatest trendidest, olles samas võib-olla just nüüd kas meelega või kogemata jõudnud ühiskonnaga sünkrooni.