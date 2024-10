Tyler, the Creator on justkui uhke emmepoeg Ferrariga, kes oskab maailma ka läbi 35aastase naise silmade vaadata

Tyler on varem pahandanud, et tema albumid on Grammydel olnud nomineeritud räpikategoorias. Õige kah: keeruline on selle termini sisse pigistada seda, mis viimased kümme aastat tema muusikas on toimunud. Aga see selleks. Kui varem on Tyleri hüppeid, flirtimisi ja üle joone värvimisi muusikas võimalik jälgida, kui need juhtuvad – olgu need puutepunktid jazz’i, souli ja bossanoovaga –, siis „CHROMAKOPIA“ mehhanism on teistsugune.