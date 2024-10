KINOFILMIDE EDETABEL | Kuidas meeldib kriitikutele Kelly Sildaru film?

Ei midagi uut siin taeva all - kinolevi esimene film on taas kriitikute tabeli viimane. Selleks on Kelly Marceli „Venom: viimane tants“, kus Ämblikmehe üks põhivaenlasi on taas ekraanil. Marveli koomiksifilmi triloogia viimases osas kehastab Venomit taaskord Tom Hardy.