Juhatuse liikme isiklik vastutus äriühingu maksuvõla eest

Juhatuse liikmed vastutavad isiklikult ainult siis, kui nad on raskest hooletusest või tahtlusest põhjustanud ettevõttele maksuvõla. Tegemist on niisuguse maksuvõlaga, mida ei ole olnud võimalik äriühingult eneselt sisse nõuda. Seega on vastutuse eeldusena vajalik tuvastada põhjuslik seos juhatuse liikme kohustuste rikkumise ja maksuvõla tekkimise vahel ning süü vorm.

Maksude tasumise kohustuse rikkumise kohta on kohtupraktika selgitanud, et kui nõutavate maksude tasumine polnud objektiivselt võimalik muul põhjusel (nt äririski realiseerumine), siis puudub kohustuse rikkumise ja maksuvõla tekkimise vahel põhjuslik seos. Samuti ei ole äriühingu juhatuse liige rikkunud maksude tasumise kohustust tahtlikult siis, kui ta küll teadvustas endale maksude tasumata jätmise, kuid tegi seda uskudes, et äriühingu majanduslikku olukorda on võimalik päästa. Äriühingu juhatuse liikme tegevus äriühingu sisesuhtes ja sellest tulenevad rikkumised saavad kaasa tuua vastutuse üksnes erandjuhul, nimelt siis, kui tuvastatakse, et juhatuse liikme tegevuse eesmärk oligi jätta maksud tasumata.