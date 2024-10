Eestis linastuva ja suvel Karlovy Varys auhindu noppinud filmi režissöör: kui nutab peategelane, nutame ka meie

Norra filmirežissöör Lilja Ingolfsdottir on lõpetanud Londoni Filmikooli ja Praha Etenduskunstide Akadeemia filmi- ja televisiooniosakonna (FAMU) ning loonud üle 20 lühifilmi. Üks neist lühifilmidest on 2022. aastal valminud „Mida me kardame“ („What We Fear“) ja jutustab naisest (peaosas Helga Guren), kes peab ennast paremini teadvustama, et astuda vastu kooselu väljakutsetele.