Lugejakirja peatoimetaja Mart Siilivask: nalja peale solvumine on su isiklik reaktsioon

POLE ÕIGE VEND?: Ari Matti Mustoneni edu Ühendriikides tekitas Eestis reaktsioone, et tema karjäärile on hoo sisse puhunud valed inimesed.

Ma ei saa öelda, et olen suur Üllar Jörbergi muusika fänn, aga päris mitmed tema lood meeldivad mulle väga ja kuulan neid siiani. Kui Jörberg aastaid tagasi suri, oli minu esimene mõte, et kas ta sai oma solaariumiarve kätte. Ma tol korral ei teinud seda nalja oma naljauudistesaidil Lugejakiri.ee, aga oleksin pidanud tegema, sest minu arust oli see naljakas. Oleks see olnud hea nali? Halb nali? Kedagi solvav?