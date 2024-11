POLIITIKARADAR | Eesti poliitika üks räpasemaid kohti on see rõske nurk, kus istub Väiklane Solvumine

Tänane uudiskiri on kantud populismist. Sellest poliitikaga paraku kaasas käivast näilisusest, kus oluline näidata soovi tegutseda valijatele meeldival viisil ilma erilise soovita seda päriselt teha või teha selliselt, nagu võiks jääda mulje väljaöeldu põhjal. Kasutavad seda kõik erakonnad ja mõnikord on seal kõrval ka siiras soov probleemi ka tõesti lahendada. Ainult et kui lahendamise hetk käes, siis selgub, et päris nii pole seda võimalik teha nagu eemalt tundus.

Poosid enne finišit

Justkui tühjast kohast on viimaste nädalate jooksul kerkinud jälle Eesti poliitika põhiküsimuseks mittekodanike õigus osaleda valijatena kohalike volikogude valimistel. Üheaegselt avastas hulk erakondi, et just praegu, viimasel hetkel, on turvaline käia välja oma eelnõu põhiseaduse muutmiseks. Täpselt sel hetkel, mil oleks enamvähem kindel, et põhiseadust tegelikult muuta ei jõua. Aga siis…