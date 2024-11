Kaitseväe luurekeskuse ülema asetäitja: Eesti külje all asuvad Vene brigaadid formeeritakse diviisideks

Selleks, et venelaste tegemisi veelgi põhjalikumalt analüüsida, tulid stuudiosse rääkima kaitseväe luurekeskuse ülema asetäitja kolonelleitnant Janek Kesselmann ja Ekspressi ajakirjanik Kaur Maran .

Näiteks avaldas Kesselmann, et Soome piiri äärses Kamenkas, linnulennult 100 kilomeetri kaugusel Narvast baseeruv 138. motolaskurbrigaad on juba muutunud 69. diviisiks. Teine rahuajal Eesti külje all baseeruv brigaad 25. motoriseeritud jalaväebrigaad muudetakse diviisiks ilmselt selle aasta jooksul.