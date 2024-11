Dessantnikud ja Spetsnaz: Vene sõjaväe eliitüksused Pihkvas õpivad segadust külvama ja VIPe jahtima

Seal, kus varem seisid sadade kaupa tihedas rivis tankid, soomustransportöörid, juhtimispunkti masinad ja Kamazid, on tänavu näha paljas maa. Me ei saa täie kindlusega öelda, et kõik need on viidud Ukrainasse. Osa võib olla garaažides, osa muudes väeosades. Kõnekas on, et ka väesosas palgatööl käivate sõjaväelaste erasõidukeid on väeosade parklates tihti tunduvalt vähem.