ARVUSTUS | Mehed on kas kadunud, surnud või muidu tropid

Kui Amanda oma väikese tütre Nelliga mehe maja juurde jõuab, on mees juba täitsa küpse. Vist. Igatahes on väga kallid tennised verised ja jalad, mille otsas need käimad tolknevad, takistavad naisel välisust kinni lükkamast, tarvis läheb jõudu. Seejärel tuleb hämarduvas augustiõhtus Nõmme süngete mändide all kaugliinide bussipeatuse poole liikuda. Me teame, kus see bussipeatus on, ja küllap järgmisel korral seal bussi oodates vaatame iga vähegi ähmis olemisega tegelast keskmisest kahtlustavamalt. Selline klassikaline kriminulli algus – kohe otse sündmuste keskele.