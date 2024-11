Erki Pärnoja draakonite laialiminekust: mul tekkis tunne, et see asi on läbi

See ei tule vist kellelegi üllatusena, et bänd on olnud passiivne, et nagu tegutsesime, samas ei tegutsenud ka. Ja see pani mõtlema. Kord võttis initsiatiivi üles küll üks meist, siis teine – et teeme proove, loomelaagri, kirjutame koos, hakkame taas regulaarselt proove tegema, kaasame puhkpillid jms – aga need asjad ei võtnud tuld. Ja mul tekkis selle aasta alguses tunne, et see asi on läbi, et minu aeg selles bändis on otsa saanud. Aga ma ei teinud ettepanekut, et läheme kõik laiali, pigem soovisin ise end taandada sellest.