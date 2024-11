Tallinn Rock Festivalil esinevad ka Turbonegro ja Mustasch

Eelnevalt on korraldajad teada andnud, et esimest korda Tallinnas toimuval raske roki festivalil astuvad üles Dream Theater (USA), Kreator (Saksamaa), The 69 Eyes (Soome), Danko Jones (Kanada), Hardcore Superstar (Rootsi), Leprous (Norra), Phil Campbell & The Bastard Sons (ÜK), Royal Republic (Rootsi), Kotiteollisuus (Soome) ja Kosmikud.