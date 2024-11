Heiko Rannula: kes Eestis on noor ja silmapaistev, pole Euroopa mõistes mitte keegi

Rannula muigab, et neil on ka endal kohati segane, millal nad võivad korvpallisaali minna, millal mitte, sest Eesti tugevaimal korvpalliklubil oma saali pole. Vahel juhtub ka nii, et kodumängu Tallinnas pidada ei saagi – kõik sobivad mängupaigad on juba broneeritud!