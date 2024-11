Suguhaiguste ravi põhjustas esimese arstide streigi Eesti ajaloos

Järgnes aga see, et haigekassal olid peagi näpud taas põhjas, milles patuoinaks tehti arstid ning hakati neid pitsitama. Arstidele teatati, et edaspidi on neil kasutada vaid 8200 krooni kuus ja ei sentigi rohkem. Arstid aga nõudsid, et neile tuleb maksta kokkulepitud tasu. Kumbki pool järele ei andnud ning pealinna arstid alustasid augusti algul 1928 streiki.