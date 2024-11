Ööklubide juht Anton Must: inimesed liiguvad baaride suunas, klubimaailm on neile igavaks jäänud

Saatejuht Raul Saaremetsa sõnul on D3 Tallinna number üks ööklubi, mille peale kostab Anton Must, et ta ise ei oska niimoodi hinnata. Ta lisab: „Kuid eks me proovime, et meid märgataks ja et programm oleks võimalikult mitmekülgne.“

Suvisel ajal on Musta sõnul klubi edu taga ka magus asukoht Telliskivi kandis.

Kommenteerides saatejuhi oletust, et klubides on praegu rasked ajad, lausub Must: „Eks majanduslik seis on üks aspekt. Teine asi on koroona, mis muutis natuke inimeste tarbimisharjumusi. Inimesed, kes tegid ägedaid ja huvitavaid pidusid, on kah ära kadunud. N-ö underground-skeene on ennast hetkel otsimas.“

Ning teistest ööklubidest kostuva jutu peale, et publikut on lihtsalt vähemaks jäänud, ütleb Must: „Ma ei ütleks. Mida me oleme aga tähele pannud, et inimesed liiguvad rohkem baari suunas. Klubimaailm on nende jaoks igavamaks läinud, inimesed tarbivad huvitavamaid asju. Ja just see baaripool on inimestele atraktiivsemaks läinud.“

Rääkides kõige populaarsematest muusikastiilidest ööklubides, leiab ta: „Eesti on tohutult drum’n’bass’i-keskne maa. Väga palju kuulatakse seda, väga palju on drum’n’bass’i üritusi on. Aga seoses koroonaga veel – inimesed kuulasid sel ajal muusikat rohkem YouTube’ist ja pead on tõstmas selline guilty-pleasure’lik kuulamisharjumus – soovitakse naljakaid lugusid vahele. Praegust aega iseloomustab just selline stiil.“

Saatejuht Raul Saaremetsa valikul hinnati järgmisi lugusid:

LCD Soundsystem „X-Ray Eyes“

Lola Young, Lil Yachty „Charlie“

Milline lugu võitis? Kuula podcast’ist!

