Tambet Tuisk aastatetagusest keerulisest ajast: olen tänulik, et ma seda „lotovõitu“ ei saanud

Ebaõnnestumine võib aja jooksul omandada hoopis teise värvingu, on Tambet kogenud. 2018. aastal osales ta casting’ul „Charlie inglite“ neljanda osa meespeaosasse. Ta teab, et mida rutem prooviesinemisest lahti lasta, seda parem: tegid, mis said, ja kõik. „Aga see on raske. Kui ostad lotopileti, mõtled ju ka, et äkki mina võidan 15 miljonit?!“ näitlikustab ta.