ARVUSTUS | Sellist filmi ei tohiks 2024. aastal üldse olemas olla

„Brutalist“ on suur film. Ei, ma ei pea silmas mingit Hollywoodi PR-firmade turundusvahtu, mis loob süstemaatiliselt tühiste kassahittide ümber illusoorse tähtsuse oreooli. Brady Corbet on pigem teinud nimme kõik endast oleneva, et kaasaegse kinomasinavärgi algoritmid lühisesse ajada, mille kohaselt ei tohiks sellist filmi ilmselt üldse 2024. aastal olemas olla.