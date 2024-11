Tartu 2024 parim osa on jäetud aasta lõppu

RELIGIOOSNE KOGEMUS: Kui heliteos mõjus jõuluturuna muuseumi keskel, siis näitus on võimas kohtumine andmejumalaga. Pildil Ryoji Ikeda „data-verse 1/2/3“ (2019−2020).

Pariisis elav Ryoji Ikeda on üks oma põlvkonna tuntumaid Jaapani kunstnikke, kelle audiovisuaalsed teosed on pälvinud rohket rahvusvahelist tähelepanu. Ta on teinud kaasa kunstirühmituses Dumb Type, mille lavastus „Tangent“ juunis Tartu mõneks päevaks Euroopa etenduskunstide keskuseks muutis. Novembri alguspäevil avati Ikeda heliteose maailmaettekandega ka isikunäitus, mille raames võib näha spetsiaalselt Eesti jaoks loodud uusteost.