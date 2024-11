Trump ja ettearvamatu? Eesti diplomaadid teavad täpselt, milliseid nuppe soovitud tulemuseks vajutada

Pärast Trumpi administratsiooni vahetumist Joe Bideni valitsusega kukkus siinse regiooni prioriteetsus USA poliitikas kolinal. Pärast sõja algust Ukrainas on see taas tõusma asunud, aga ilmselt mitte piisavalt, et Biden oleks siin kandis käinud või võtnud vastu kolme Balti riigi peaministreid, nagu Trump omal ajal tegi.