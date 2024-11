Mari Jürjensi eestimaise kõlaga uus album – mahe, pehme ja kulgeb kui oja või soe suvetuul

Albumi nimiloos esitletakse kõike, mida järgnevates teostes üksikasjalikult töödeldakse, ühtlasi on see üks liikuvamaid ja võtab albumi tervikuna tabavalt kokku. „Akord“ eristub albumi teistest lugudest. See on väga asine oma liikuva meetrumi ja terava artikulatsiooniga. Sarnaneb meie rahvapärimusest tuttava töölauluga. Lugu „Tõsta silmad“ on kui albumi muusikaline sügavik. Selles ilmneb kõige tajutavamalt Jürjensi muusikaline õhustik. Seal peitub midagi isikupärast, midagi, mida ma teiste lugude kohta öelda ei saa.