Tõnu Naissoo maailmaklassi fusion: kõrgele aetud ootustest lennatakse veel kõrgemas kaares üle

Usun, et Tõnu Naissoo ei solvuks, kui teda Eesti Herbie Hancockiks kutsun. Helikeel ja pillipark neil ju paljuski kattuvad, klaarimast klaverist kirjuma elektroonikani. Naissoo on sarnase kõlahaardega siiski oma valikuis rangem – diskot, elektrot ja staariestraadi pole ta endale väga tahtnud ligi lubada. Austusväärne? Olen mõelnud, et tas on rohkem värvi, kui ta tihtipeale välja paista laseb.