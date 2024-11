EKSPRESSI PODCAST | Miks me kirjutasime loo popstaari maksujamast, kuigi ta ise seda ei tahtnud

See pole veel kõik: seitse aastat tagasi maksis lauljanna enda firmast endale ühekordselt tasu summas 30 564 eurot ehk 61 korda rohkem kui tavaliselt – varem maksis ta endale juhatuse liikme tasu 500 eurot kuus. Miks ta seda tegi? Vastus on lihtne. Selline summa lubas tal peagi saada vanemahüvitist summas 3090 eurot kuus. Kohtuvaidlus on küll lõppenud ja lauljanna peab firmast välja võetud raha pealt tasumata maksud siiski ära maksma, aga sotsiaalkindlustusamet võib ka veel osa emapalgast tagasi küsida.

„Inimestega suheldes olen aru saanud, et see on päris laialt levinud,“ räägib Vedler. Näiteks usutakse, et kui raha hiljem tagasi arvele kanda, on asjad korras. „Samas me ei kujuta ette, et see käiks nii mõne suure ettevõtte puhul. Pigem siis, kui on tegemist ühemehe- või ühenaisefirmaga.“