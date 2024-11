Kersti Kaljulaid: vaikimine pole nõusolek!

Praegune Eesti Vabariigi valitsus kirjutas koalitsioonilepingusse, et Eestis tuleb vastu võtta Nõusolekuseadus. Jah, eks see kohustus tulene Istanbuli konventsioonist ja on juba ammu meil täitmata lubaduste real, aga siiski – saanuks seda palli ju lükata tasa ja targu, tehnilisemalt, eesmärgita see asi lõpuks korda ajada.