Tulevikeseire hingaku otsustajate kuklasse

Riigikantselei näeb muutust

Riigikantselei strateegiabüroo nõunik Birgit Lüüs-Jakobs nendib esmalt, et tulevikeseire terminina on nende jaoks küllalt uus. See on populaarseks muutunud erinevates mõttekodades ning ka OECDs. Ka Euroopa Komisjonis on see kerkinud viimastel aastatel olulisele kohale.

„Komisjon kutsus kokku ka foresight network’i, millega sooviti liikmesriike tuua ühele lehele,“ ütleb ta.

Lüüs-Jakobsi sõnul on teatud tulevikeseire meetodeid avalikus sektoris ka kasutatud. Näiteks juba aastaid tuntud SWOT, kuid ka just lähiajal populaarsemaks saanud erinevate tulevikustsenaariumite koostamine ja horisondiseire. Laiast võimaluste pagasist on aga teadlikkus veel väike ning praegu on aeg, kus end võimalustega kurssi viiakse.

„Meil on kiiresti muutuv maailm, kobarkriisid ja need meetodid aitaks meil paremini tulevikuks valmis olla. Oleme hetkel plaani pidamas, kuidas seda teemat paremini strateegilisse planeerimisse ja poliitikakujundamisse võiks sisse tuua, et püsida konkurentsis ,“ lisab ta.

Strateegiabüroo nõunik ütleb, et detsembri alguses toimub seminar-koolitus, kuhu on kutsutud ministeeriumite teadus-, strateegia- ja innovatsiooninõunikud. Kohapeal on plaanis arutada, kuidas tulevikeseiret oleks mõistlik läbi viia.

Riigikantselei rolliks oleks siin ministeeriumite innustamine ja plaani paika paneks, millal tulevikeseiret teha oleks vaja ja võimalik.