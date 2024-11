1000 PÄEVA SÕDA | Arst, kes viis ise kiirabi Ukrainasse: „Ukrainlastele on oluline teada, et neid ei ole unustatud“

De jure Venemaa territooriumil käimise eest on Põllu oma tegevuse jälgijatelt ka kriitikat saanud. „Aga venelased on ka ebaseaduslikult Ukrainat okupeerimas. Me aitame Ukrainat seal, kus vaja,“ selgitab ta. Ta näitab kaamerasse piiripunktist suveniiriks kaasa haaratud Vene piirivalvuri pintsakut.