POLIITIKARADAR | „Alternatiivne eelarve“ viskas Isamaa oma võttest selili

Riigikogul on olnud väga toimekas nädal. Ühekorraga on menetluses terve ports eelarvet puudutavaid eelnõusid – 2025. aasta eelarve, 2024. aasta eelarve muutmine ja ka eelarve baasseaduse muutmine. Neile lisaks on vaja tegeleda ka eelnõudega, mis järgmise aasta eelarvega koos käivad ja teevad vajalikke muudatusi maksudes või toetustes. Samal ajal on vaja saadikutel tegeleda kahe eelnõuga, mis erineva kangusega tahavad võtta valimisõigust inimestelt, kes ei ole Eesti kodanikud. Lisaks sai oma õnnistuse ka riigikaitsekomisjoni juba ette kurikuulus riigikaitseraport, mille eesmärgi ja vajalikkuse üle on juba pikalt arutelu peetud.