Eesti paralümplased on ravikindlustuse saamiseks liiga heas vormis

Egert Jõesaarel on kaasasündinud vasaku jala sääreluu taandpuue, lisaks puudub ta jalal pindluu. „See tähendab, et mul on vasak jalg paremast jalast nõrgem. Puudub hüppeliiges, mille tõttu pean kandma spetsiaalset ortoosi, mis toetab jalga, et mul oleks võimalik normaalselt liikuda,“ seletab Jõesaar.