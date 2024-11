Katrin Ruus: mind ei huvita feminismiteema, mind huvitab inimene

Katrin Ruus (42) on debüütnovellikoguga „Prügimaja Dionysos“ nomineeritud Betti Alveri kirjandusauhinnale. Päris vahva kirjaniku puhul, kes on lugusid avaldanud juba 2007. aastast. Septembris kirjastuses Puänt ilmunud teose autor nõustus intervjuud andma tingimusel, et see ei keskenduks jälle tema suhetele.