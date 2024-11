Okupeeritud Ukraina aladel valitseb totalitaarne põrgu

VAREMED: Kaunis sadamalinn Mariupol on saanud kõvasti kahjustada. Märkimisväärne osa linnast on endiselt rusudes.

Tänavavaadet jäädvustavas Google Street View’s on võimalik „ringi sõita“ Ukraina linnades, mille Venemaa on okupeerinud alates 2022. aasta veebruaris alanud sissetungist. See kujutab endast rännakut ajas tagasi. Jäädvustused pärinevad kallaletungieelsest ajast. Tänaseks on paljud hooned hävitatud, mõned tänavad saanud uue nime ja kellad keeratud teise ajavööndisse. Okupeeritud aladel kehtib Moskva aeg, mis on ülejäänud Ukrainast tund aega ees.