Keskeakriisi pole – hoopis tahtejõud, mis läheb ka läbi halli kivi

Inimkeha, kaitstes Teda, kes meiega kaasas on, kogeb elukaare jooksul kolme väljakannatamatut vastuseisu, kolme surma. Kolme väljapääsmatust, millest saab edasi ainult tehes midagi, mis on kaugelt üle jõu, võimaluste ja ellujäämistungi. Keha peab, vähemalt kolm korda, tegema liigutuse, mis eemaldab mitte ainult konkreetse takistuse, vaid teisendab kogu olukorra. Keha, treenitud turvamehe või -naisena, peab vaistlikult endast midagi ohverdama, et kehakandja saaks edasi liikuda. Võtma löögid sisse. Et väärtuslik cargo (saadetis) liiguks sihtpunkti poole, ilma isegi teada saamata, et mingi vastuseis või muutus toimus.