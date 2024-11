ARVUSTUS | Skandaalne PÖFFi film „Kurdid armastajad“ – pole kurte ega armastust, kuid ohtralt hälbelist seksi

Sõjafilmidega on tihtilugu pahandus. Sõjas on teatavasti vähemalt kaks vaenupoolt, kes näevad ja hindavad sündmusi diametraalses vastandlikkuses. Mul tuleb sõjafilmide erinevast tõlgendamisest rääkides ikka meelde 1977. aastal valminud Briti-Saksa koostööfilm „Raudrist“ („Cross of Iron“), mida omaaegses Nõukogude Liidus viljeldud propaganda materdas ennastunustava raevuga. Võis jääda mulje, et režissöör Sam Peckinpahi sõjadraama peategelane veebel Steiner ongi seesama kurikuulus Lääne-Saksa revanšist, kes ei kahetse mitte midagi ning on valmis kõiki kunagisi sõjakuritegusid kordama. NSV Liidus – olgu rõhutatud – polnud keegi seda sõjadraamat näinud, aga parafraseerides ühe kirjandusteose kohta öeldut, siis: ma pole seda näinud, aga mõistan sellegipoolest hukka.