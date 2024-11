NÄDALA FILM | Küsimus on selles, miks te lasete mul seda teha

Filmitegijate tandem Scott Beck ja Bryan Woods on peamiselt tuntud sõnavaese triloogia „Kena vaikne kohake“ stsenaristidena, lavastanud on nad näiteks mullu linastunud kehvakese juuraajastu ulmefilmi „65“. Duo kirjutatud ja lavastatud „Ketser“, mis esilinastus möödunud nädalal PÖFFi raames ning jätkab kohe kinolevis, tõestab tekstitiheda esimese poolega Becki ja Woodsi tugevust just stsenaristika vallas.