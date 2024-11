ARVAMUS | Kas liigne söömine, suitsetamine ja joomine on iseloomu viga? Või saab tablett aidata?

Läänemaailm on aga sõltuvuse teemasid ümber mõtestamas. Neile pole huvitav moraaliga tegelemine. Eesmärk on sekkuda olemasolevate vahenditega võimalikult jõuliselt, et vähendada meditsiini kulusid tulevikus. Suurbritannias on kõigil soovijatel võimalik saada tasuta retseptiravimit suitsetamisest loobumiseks, ütleb eelmise nädala uudis. Lisaks on ametlik suund kasutada laialdasemalt kaalulangetuse ravimeid. Ennetava abinõuna on tablett miljoneid kordi odavam, kui mistahes ravi haiglas.