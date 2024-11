HEIDIT KAIO MAAILM | „Joo vähem! Võta kaalust alla! Ära suitseta!“ Hoopis tablett on lahendus

„Ma olen kümme kilo alla saanud,“ teatab sõbranna, kel on suure osa elust olnud turjal 20–30–40 liigset kilogrammi. „Ahah, et oled siis 80?“ elan mina kaasa. Sisimas tean, et kümme kilo kaalukaotust on palju, aga 80 kilo on tema pikkusega naisele ikkagi palju.