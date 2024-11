20 miljoni euro jagamise lugu ehk kuidas poliitikud valijale laenurahaga kosja tulevad

Tallinna tuleva aasta linnaeelarve on valimiste eelne eelarve, 2025. aasta sügisel on kohalike volikogude valimised. Seetõttu on eelarves präänikutena jagamiseks 20 miljonit eurot, mis juhuslikult jagub kenasti neljas peaaegu võrdses osas nelja koalitsioonipartei vahel.