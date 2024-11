NÄDALA ALBUM | 66 minutit ootamatusi: Ajukaja ja Mart Avi üllatusretk rabaudus, sümfooniates ja tantsupõrandal

Avi crooner (ma ei leia praegu paremat sõna) hääl liugleb kohati sujuvalt nagu hommikune udu rabal, et siis järgmisel hetkel ninakalt näksata lihast ja luust tükikesi. „Death of Music“ pole album, mis end koheselt mällu söövitaks. Kuigi ka siin on näiteks „Lucky Strike“, mille nukkermagusalt ülev meloodia minusuguse härduri südamesse hoobilt märgi teeb. Nagu Billy MacKenzie verepisarad voolaks mööda põski ja muudaks tantsupõranda libedaks. Avalugu „2 Against Death“ on justkui albumi nime antipood. Lootusrikas ja tulevikku vaatav. Võib-olla polegi selle muusikaga kõik nii otsas. Võib-olla needsamad vaibid ongi need, mis meid päästavad, taas kord tantsivateks humanoidideks muudavad.