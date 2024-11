POLIITIKARADAR | Ebamugav, aga Raiki otsust Stalnuhhiniga ühte paati astuda tuleb kaitsta

Poliitilise nädala fookus suundus sel nädalal Ida-Virumaale Narva, kus tegemisel järjekordne võimuvahetus. Esimesed sammud on astutud, võimul olev seltskond on umbusaldatud, uus volikogu juht ametis. Aga see ei ole Mihhail Stalnuhhin nagu algselt pidi olema. Samal ajal tegeleb venekeelseid inimesi puudutavate teemadega ka riigikogu. Esimesel lugemisel käisid ära nii koalitsiooni kui Isamaa eelnõud valimisõiguse äravõtmiseks. Ilmselt mõnede poliitikute nördimuseks varjutab see kõik täielikult just pealtvaatajate jaoks sõlmitud kokkuleppe – vähendada riigikogu kuluhüvitisi.