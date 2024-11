KARNI lihatoodete valmistamisel kvaliteedis ja keskkonnasõbralikkuses järele ei anta

Trummi sõnnu võib ta Lõuna-Eesti ettevõtjana öelda, et majandusmaastikul on omad tõusud ja langused. „Hea töölise leidmisega näevad vaeva kõik tööandjad. Tootmissisendite hinnad on kõrged ja pole veel langema hakanud. Rõõmu toovad aga uued tooted, mis maitsevad inimestele ja annavad head tagasisidet. See on see, mis hoiab meid töökatena ja paneb silma särama.“