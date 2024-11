Esko vendade filmi valmimise lugu: nad kirjutasid kolmandiku valmis ja siis jäid toppama

25aastased Raul ja Romet esindavad põlvkonda, kelle jaoks on alati olnud kõige pidev audiovisuaalne jäädvustamine elu loomulik osa. Ometi ei ole mitte kõik selle põlvkonna esindajad juba 20ndate alguses tuntud ja tunnustatud filmitegijad, pigem on see ikka harukordne nähtus. Oma vanuse kohta on vendade filmograafia päris tummine. Nii filmikoolis, Pimedate Ööde filmifestivalil kui mujalgi lühifilmidega ohtralt auhindu noppinud kaksikud toovad 29. novembril kinolevisse oma esimese täispika filmi „Mind on kaks“.