Andrei Hvostov: maailma silmis jäävad iisraelased süüdi igal juhul. Hamas on selle sõja pikemas perspektiivis võitnud

Arvatakse, et see on rahvusvahelises õiguses teatud murdepunkt, sest Iisraeli riiki peetakse läänelikuks demokraatiaks, aga ICC pole kunagi varem niisugust määrust kohaldanud sellesse kategooriasse arvatud riigi vastu. Täna Iisraeli liidrid, homme USA, Prantsusmaa või Suurbritannia omad?