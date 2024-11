Osaühingu kasumi jaotamine osanike vahel: kas vastavalt osaniku osale või tööpanusele?

Osaühing on äriühingu vorm, mis pakub lihtsamat ja mugavamat viisi äritegevuseks ning mille reeglid on veidi leebemad. Osaühingu osakapital on jagatud osadeks, mille minimaalne väärtus on üks sent. Osaühingud saavad ise otsustada, kuidas kasumit jagada, sealhulgas sätestada põhikirjas teistsuguseid reegleid kui seaduses.