LG pesumasinad: nutikad funktsioonid, millest sa ei taha ilma jääda

LG pesumasinad paistavad silma oma nutika AI DD™ tehnoloogiaga, mis kohandab pesemisprogrammi vastavalt riidetüübile ja -kaalule. See tähendab, et masin oskab automaatselt valida sobiva tsükli ja optimaalse õrnuse, mis kaitseb riideid kulumise eest ning pikendab nende eluiga. Erinevalt traditsioonilistest pesumasinatest tagab see tehnoloogia nii energiasäästu kui ka parimad tulemused igas tsüklis.

Teine oluline funktsioon on Steam+™, mis integreerib auruprogrammid igapäevasesse pesupesemisse. Aur eemaldab kuni 99% allergeene ja vähendab kortse, muutes riided hügieenilisemaks ja kandmisvalmiks otse trumlist. Eriti sobilik on see peredele, kus on tundliku nahaga liikmeid või allergikuid.

Kui otsid pesumasinat, mis viib pesupesemise täiesti uuele tasemele, tutvu Kaup24 valikuga , sest LG pesumasinad pakuvad erinevaid võimalusi nii suuruse kui ka funktsioonide poolest.

Kaup24 ja Hansapost pakuvad igale vajadusele vastavaid LG mudeleid

Pesumasinad LG brändilt on kättesaadavad mitmesugustes suurustes ja konfiguratsioonides, mis vastavad erinevatele vajadustele. Väiksemate majapidamiste jaoks sobivad kompaktsemad mudelid, samas kui suuremate perede jaoks on saadaval suurema mahutavusega variandid, mis suudavad ühe tsükliga pesta kuni 12 kg pesu.

Kui ruumi on vähe , on LG kuivatiga pesumasin ideaalne kaks-ühes-lahendus. See ühendab pesemise ja kuivatamise ühte seadmesse, säästes väärtuslikku ruumi. Kaup24 ja Hansapost pakuvad mitmekülgset valikut LG mudeleid, mille hulgast leiab igaüks kindlasti endale sobiva kombinatsiooni funktsionaalsusest ja energiaklassist.

Lisaks on LG pesumasinad tuntud oma energiatõhususe poolest. Otsi A+++ energiaklassiga seadmeid, mis vähendavad oluliselt elektri- ja veekulu, tagades samal ajal kõrge pesutulemuse. Lisainfot energiasäästlike lahenduste kohta leiad siit .

Korraline hooldus pikendab masina eluiga